Jugend setzt sich für Werte ein: Mit einem Kunstprojekt in der Stollberger Innenstadt

Stollberg
Dass Jugendliche – natürlich – weit mehr können als stundenlang am Handy zu daddeln und sich vom Bett zum Kühlschrank zu bewegen, zeigen sie gerade eindrucksvoll in der Stollberger Innenstadt.
„Wer träumt, lacht und kreativ ist, stärkt Körper und Seele.“ In schwarzer Schönschrift stehen diese Worte auf einem Karton in einem Schaufenster in der Stollberger Innenstadt. Außen am Fenster ist zu lesen, dass Kunst ohne Worte heilt. Am zweiten Schaufenster ist vermerkt, dass Upcycling – also: aus Alt mach Neu – in der Welt der...
