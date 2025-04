Kaufland im Erzgebirge evakuiert: Brand sorgt für Feuerwehreinsatz

Die Evakuierung eines Einkaufsmarktes in Zwönitz wurde durch ein Feuer in einer Abfallpresse ausgelöst. Die Ursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Aufgrund eines Brandes ist am Montag, 9.18 Uhr, der Einkaufsmarkt an der Albin-Trommler-Straße in Zwönitz evakuiert worden. Das Feuer brach in einer Abfallpresse aus, die an der Warenanlieferung aufgestellt war. Durch starke Rauchentwicklung wurde die Brandmeldeanlage des Marktes und die Sprinkleranlage ausgelöst. Kunden, die zu dem Zeitpunkt...