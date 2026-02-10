MENÜ
Fledermäuse verfügen über beachtliche Zähne, mit denen sie Insekten fressen. Eine Veranstaltung der Kinderuni ist den Tieren gewidmet.
Fledermäuse verfügen über beachtliche Zähne, mit denen sie Insekten fressen. Eine Veranstaltung der Kinderuni ist den Tieren gewidmet. Bild: Markus Pfeifer
Stollberg
Kinderuni in Hoheneck stellt Jahresprogramm vor
Von Michael Urbach
Die Lern- und Erlebniswelt Phänomenia in Hoheneck bittet auch in diesem Jahr zur Kinderuni. Was die Besucher erwartet.

Noch insgesamt fünf Veranstaltungen gibt es in diesem Jahr im Rahmen der Kinderuni der Phänomenia in Hoheneck zu erleben. Wie aus der Einrichtung zu erfahren war, geht es beim nächsten Termin mit der Erzgebirgssparkasse um das Thema „Was du wissen solltest über Kröten, Kies und Moneten“ (19. März, 16 Uhr).
Mehr Artikel