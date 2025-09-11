Kommentar zu Wegfall von Schülerlotsen im Erzgebirge: Richtiger Ton gefragt

In Stollberg wird an Lösungen gearbeitet, die gestrichenen Schülerlotsen zu ersetzen. Doch es geht nicht nur darum, was man tut, sondern wie man darüber spricht.

In Stollberg fehlt nun das Geld für die wichtige Arbeit der Schülerlotsen. Das ist bedauerlich. Angesichts eines Millionenetats lässt es sich trotz finanzieller Sorgen schwer verkaufen, dass es derzeit an den wenigen Tausend Euro scheitert. Nüchtern betrachtet ist es dagegen nachvollziehbar, dass die Stadt in allen Bereichen Sparzwängen...