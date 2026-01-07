MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Konto als Drehscheibe für Internetbetrug? Amtsgericht Stollberg erlässt Strafbefehl gegen Rentner

Vor dem Amtsgericht ging es um die fragwürdigen Aktivitäten eines Rentners.
Vor dem Amtsgericht ging es um die fragwürdigen Aktivitäten eines Rentners. Bild: Viola Gerhard/Archiv
Vor dem Amtsgericht ging es um die fragwürdigen Aktivitäten eines Rentners.
Vor dem Amtsgericht ging es um die fragwürdigen Aktivitäten eines Rentners. Bild: Viola Gerhard/Archiv
Stollberg
Konto als Drehscheibe für Internetbetrug? Amtsgericht Stollberg erlässt Strafbefehl gegen Rentner
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Stollberger Amtsgericht ging es um Internetbetrug, rund 12.100 Euro und Geldwäsche. Ein der Mithilfe Beschuldigter machte sich rar, dennoch gab es eine Entscheidung.

Mehrere Personen brachten 2023 andere Menschen um jede Menge Geld. Einer der Beteiligten, der offenbar ein Konto für Geldtransfers eingerichtet hatte, sollte sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Stollberg verantworten. Zu einer mündlichen Hauptverhandlung kam es allerdings nicht, wohl aber zu einem Strafbefehl.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
4 min.
Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf
Mützen und Schals für Kinder unter dem Markennamen Maximo wurden bisher in Chemnitz produziert.
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Christian Mathea
11.12.2025
4 min.
Prozess um Morddrohung gegen Ministerpräsident Kretschmer: Amtsgericht verurteilt Stadtrat aus dem Erzgebirge
Am Amtsgericht Aue-Bad Schlema wurde gegen einen Stadtrat aus Lößnitz verhandelt, der Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bedroht haben soll.
Zwölfmal war der Lößnitzer Stadtrat Matthias Henke zu Terminen am Amtsgericht geladen. Er soll unter anderem Michael Kretschmer bedroht haben. Am Donnerstag wurde er verurteilt.
Heike Mann
16:30 Uhr
4 min.
„Lachen und Lernen“: Schüler drehen mit BBC-Schauspielern in Glauchau
Jeder der Schüler hatte bei der Banküberfallszene eine bestimmte Funktion.
Ein Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC entstand, hat in Glauchau Station gemacht. Warum trotz „Waffeneinsatz“ gelacht wurde.
Stefan Stolp
18:00 Uhr
3 min.
Amtsgericht Chemnitz: Wo geht Konfliktklärung in Nachstellung über?
Das Amtsgericht befasste sich mit dem Widerspruch gegen einen Strafbefehl.
Ein früherer Chemnitzer hat, nachdem ihn die Partnerin vor die Tür gesetzt hat, sie mehr als ein Jahr lang belästigt. Sein Widerspruch gegen den Strafbefehl wurde vor dem Amtsgericht verhandelt.
Jens Kassner
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
16:30 Uhr
3 min.
Tipfl-Abzocke auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: „Ich dachte erst, es ist ein Scherz“
Für diese Tasse zahlte eine Plauenerin 10 Euro. Regulär kosten die Plauener Weihnachtstipfl 3,50 Euro.
Glühwein mit Nachgeschmack. Für ihr Weihnachtstipfl bezahlte eine Plauenerin fast den dreifachen Preis. Ein Missverständnis oder steckt doch mehr dahinter?
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel