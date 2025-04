Kunstausstellungen in Stollberg und Zwönitz: Keramik, Gemälde und Blütenbilder

Bis Juni sind die Werke von Gudrun Thriemer im Ideenmarkt Stollberg zu sehen: eine spannende Zeitreise in Bild und Ton durch ihr künstlerisches Schaffen. Am Samstag eröffnet in Zwönitz eine Schau mit Blütenbildern.

„Zeitreise in Bild und Ton“ in Stollberg: So heißt die neue Ausstellung von Katrin Thriemer, die bis zum 15. Juni im Ideenmarkt Stollberg zu sehen ist. Gezeigt werden Werke aus gebranntem Ton - also Keramik - und Aquarellgemälde aus den Jahrzehnten ihres Schaffens: etwa klassische Gebrauchskeramik, außerdem Plastiken, auf Fliesen verewigte... „Zeitreise in Bild und Ton“ in Stollberg: So heißt die neue Ausstellung von Katrin Thriemer, die bis zum 15. Juni im Ideenmarkt Stollberg zu sehen ist. Gezeigt werden Werke aus gebranntem Ton - also Keramik - und Aquarellgemälde aus den Jahrzehnten ihres Schaffens: etwa klassische Gebrauchskeramik, außerdem Plastiken, auf Fliesen verewigte...