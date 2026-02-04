MENÜ
  • Kurz vor Start der Olympischen Winterspiele: Fleischer im Erzgebirge erfindet Goldmedaillen-Knacker

Michael Rösch (l.) hatte bereits am Montag die 100 Würste für seine Reise nach Italien von Fleischer Tobias Auerswald abgeholt.
Michael Rösch (l.) hatte bereits am Montag die 100 Würste für seine Reise nach Italien von Fleischer Tobias Auerswald abgeholt. Bild: Thorsten Horn
Fleischerin Birgit Auerswald berät die Kunden. Viele wollen die Goldmedaillen zum Essen.
Fleischerin Birgit Auerswald berät die Kunden. Viele wollen die Goldmedaillen zum Essen. Bild: Thorsten Horn
Ab nach Italien zu den Olympischen Winterspielen: Michael Rösch mit seinem Fiat Panda.
Ab nach Italien zu den Olympischen Winterspielen: Michael Rösch mit seinem Fiat Panda. Bild: Thorsten Horn
Stollberg
Kurz vor Start der Olympischen Winterspiele: Fleischer im Erzgebirge erfindet Goldmedaillen-Knacker
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pfiffige Aktion zweier pfiffiger Männer: Wie kann man Olympische Winterspiele, Knackwürste und einen guten Zweck miteinander verbinden? Diese Geschichte aus Hohndorf gibt die Antwort.

Wer eine Goldmedaille bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen holen will, muss entweder Weltbestleistungen im Biathlon, Eishockey oder Ski Alpin abliefern. Oder einfach in die kleine Fleischerei Auerswald in Hohndorf gehen. Denn dort gibt es auch olympische Medaillen.
