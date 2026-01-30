Mit dem Fiat Panda zur Wurst-Medaille in Hohndorf und dann nach Italien: Der verrückte Trip von Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch

750 Kilometer sind es von Dresden bis in die Biathlon-Arena in Antholz. Der sächsische Fanliebling legt sie in seinem Traumauto zurück – und bekommt dafür besondere Verpflegung aus der Region.

Im Grunde fährt er nur auf Arbeit. Michael Rösch wird bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien, die am kommenden Freitag beginnen, als Experte für den TV-Sender Eurosport dabei sein. Der Staffel-Olympiasieger von 2006, damals in Turin, wird die Biathlon-Wettbewerbe in Antholz kommentieren. Sein Arbeitgeber hätte ihm ganz sicher auch...