  • Mit dem Fiat Panda zur Wurst-Medaille in Hohndorf und dann nach Italien: Der verrückte Trip von Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch

Mit diesem Fiat Panda will Ex-Biathlet Michael Rösch kommende Woche zu den Olympischen Spielen nach Italien fahren. Er sammelt mit der Aktion Geld für einen guten Zweck. Auf dem Heck sind die Bilder einiger Spender zu sehen.
Mit diesem Fiat Panda will Ex-Biathlet Michael Rösch kommende Woche zu den Olympischen Spielen nach Italien fahren. Er sammelt mit der Aktion Geld für einen guten Zweck. Auf dem Heck sind die Bilder einiger Spender zu sehen. Bild: Privat
Michael „Ebs“ Rösch mit seinem Gefährt für den Trip nach Italien.
Michael „Ebs“ Rösch mit seinem Gefährt für den Trip nach Italien. Bild: Privat
Michael Rösch am Steuer des extra aufgemotzten Fiat Panda.
Michael Rösch am Steuer des extra aufgemotzten Fiat Panda. Bild: Privat
Fleischer Tobias Auerswald mit den extra angefertigten „Medaillen-Knackern“.
Fleischer Tobias Auerswald mit den extra angefertigten „Medaillen-Knackern“. Bild: Thorsten Horn
Michael Rösch nach dem Gewinn des Staffelgoldes 2006 bei den Olympischen Spielen in Turin. Diesen Medaillen mit Loch in der Mitte sind die Knacker aus Hohndorf nachempfunden.
Michael Rösch nach dem Gewinn des Staffelgoldes 2006 bei den Olympischen Spielen in Turin. Diesen Medaillen mit Loch in der Mitte sind die Knacker aus Hohndorf nachempfunden. Bild: Imago
Michael Rösch (auf dem Dach im goldenen Anzug) mit einigen der geistig und körperlich behinderten Sportlerinnen und Sportlern vor der Semperoper in Dresden. Ihnen will er mit der Spendenaktion bei der Finanzierung der Teilnahme an den Special Olympics helfen.
Michael Rösch (auf dem Dach im goldenen Anzug) mit einigen der geistig und körperlich behinderten Sportlerinnen und Sportlern vor der Semperoper in Dresden. Ihnen will er mit der Spendenaktion bei der Finanzierung der Teilnahme an den Special Olympics helfen. Bild: Privat
Stollberg
Mit dem Fiat Panda zur Wurst-Medaille in Hohndorf und dann nach Italien: Der verrückte Trip von Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

750 Kilometer sind es von Dresden bis in die Biathlon-Arena in Antholz. Der sächsische Fanliebling legt sie in seinem Traumauto zurück – und bekommt dafür besondere Verpflegung aus der Region.

Im Grunde fährt er nur auf Arbeit. Michael Rösch wird bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien, die am kommenden Freitag beginnen, als Experte für den TV-Sender Eurosport dabei sein. Der Staffel-Olympiasieger von 2006, damals in Turin, wird die Biathlon-Wettbewerbe in Antholz kommentieren. Sein Arbeitgeber hätte ihm ganz sicher auch...
