Liebestoller Erzgebirger unter Stalking-Verdacht – Frau bekommt Angst

War es „nur“ eine als aufdringlich empfundene Kontaktaufnahme – oder schon strafbares Stalking? Um diese Frage ging es diese Woche vor dem Amtsgericht Stollberg. Ein Mann hatte einer Frau monatelang unerwünschte Liebesavancen gemacht.

Von „Angst“ sprach die heute 22-jährige Frau, die ihr der rund doppelt so alte Mann eingeflößt habe. Im Frühjahr des vergangenen Jahres habe es an einem Sonntagmorgen gegen 8 Uhr an ihrer Wohnungstür geläutet. Aus Furcht habe sie nicht geöffnet. „Ich ging davon aus, dass er es war – wer sollte sonst sonntags so früh bei mir...