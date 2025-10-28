Mitten am Tag: Mann im Erzgebirge von Unbekannten mit Messer überfallen

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall in Stollberg. Vier Personen sind auf der Flucht. Die Täterbeschreibung ist ungewöhnlich detailliert.

Nach einem Raubüberfall am Montagmorgen in Stollberg hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen. Wie eine Sprecherin mitteilt, erstattete ein 39-Jähriger Anzeige wegen schweren Raubes.