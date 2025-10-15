Musiker von „De Glikauf Buum“ aus Oelsnitz treten in Chemnitz auf

Stollberg
Kreative aus der europäischen Kulturhauptstadtregion sollen im Tietz in Chemnitz eine Bühne erhalten. Diesmal zwei erzgebirgische Jungs aus Oelsnitz.
Das Duo „De Glikauf Buum“ aus Oelsnitz wird am Freitag in der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz auftreten. Dabei präsentiert sich die Erzgebirgsstadt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Regional-Kultur im Tietz 2025, wie es in einer Ankündigung heißt. Die beiden Oelsnitzer Musiker Robert Rosemann und Marco Mittangk haben zahlreiche...
