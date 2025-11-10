Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Robert Rosemann (l.) und Marco Mittangk aus Oelsnitz nahmen kürzlich ihren ersten Song im Studio von Mirko Süß auf.
Robert Rosemann (l.) und Marco Mittangk aus Oelsnitz nahmen kürzlich ihren ersten Song im Studio von Mirko Süß auf. Bild: Mirko Süß
Robert Rosemann (l.) und Marco Mittangk aus Oelsnitz nahmen kürzlich ihren ersten Song im Studio von Mirko Süß auf.
Robert Rosemann (l.) und Marco Mittangk aus Oelsnitz nahmen kürzlich ihren ersten Song im Studio von Mirko Süß auf. Bild: Mirko Süß
Stollberg
„Unser Gruß Glück Auf“: Zwei Erzgebirger und ihr großer Traum vom Stadion-Hit
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marco Mittangk und Robert Rosemann sind „De Glikauf-Buum“ und treten von Silberhochzeit bis Kulturhauptstadt auf. Kürzlich wagten die Oelsnitzer den Schritt ins Tonstudio. Geht ihr Traum in Erfüllung?

In der riesigen Stadthalle, hinter einer unscheinbaren Tür, verbirgt sich das Reich von Marco Mittangk (47) und Robert „Rosi“ Rosemann (42). In ihrem Proberaum feilen die beiden Oelsnitzer Jungs an Coverversionen und eigenen Songs. Kürzlich wagten „De Glikauf-Buum“ erstmals den Schritt ins Tonstudio. Entstanden ist ein Lied mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
01.10.2025
5 min.
Neu im Kino: „Momo“ – Michael Endes Klassiker über Zeitdiebe, Mut und Fantasie
Das Waisenmädchen „Momo“ (Alexa Goodall) stellt sich den grauen Herren entgegen, die den Menschen ihre Zeit rauben wollen – mit Hilfe von Hora und Schildkröte Kassiopeia.
Außerdem neu im Kino: „A Big Bold Beautiful Journey“ mit Colin Farrell und Margot Robbie, sowie „The Smashing Machine“ mit Dwayne Johnson als MMA-Kämpfer Mark Kerr.
DPA
15.10.2025
1 min.
Musiker von „De Glikauf Buum“ aus Oelsnitz treten in Chemnitz auf
Robert Rosemann (l.) und Marco Mittangk sind „De Glikauf Buum“.
Kreative aus der europäischen Kulturhauptstadtregion sollen im Tietz in Chemnitz eine Bühne erhalten. Diesmal zwei erzgebirgische Jungs aus Oelsnitz.
Michael Urbach
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel