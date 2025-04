Mutig: Warum eine Firma aus dem Erzgebirge 3,5 Millionen Euro in einen einstigen VEB steckt

Vor Jahren hat ein Bauträger-Unternehmen aus Niederdorf den Plan angefasst, in Thalheim viel Geld zu investieren: Nun gibt es Wohnungen, eine Großküche, den „Kegeltreff“. Wie geht die ganze Story?

Stephanie Wehner sitzt in der Sonne, an einer großen Holzbank. „Es ist wirklich schön hier“, sagt sie. Die junge Frau ist gehbehindert, lebt seit Oktober in ihrer neuen Wohnung. Und sie ist einer von drei Menschen, die bereits in die Hauptstraße 25 in Thalheim eingezogen sind.