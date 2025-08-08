Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Mysteriöser Achtfach-Mord im Erzgebirge: Autor veröffentlicht Ergebnis jahrelanger Recherchen

Friedrich Herold hat ein Buch über den achtfachen Mord von Neuwürschnitz geschrieben. Auf dem örtlichen Friedhof kündet ein Grab von dem dunklen Kapitel der Ortsgeschichte.
Bild: Georg Dostmann
Mysteriöser Achtfach-Mord im Erzgebirge: Autor veröffentlicht Ergebnis jahrelanger Recherchen
Von Michael Urbach
Acht Menschen, grausam getötet, darunter ein Kind: Neuwürschnitz wurde vor knapp 80 Jahren zum Schauplatz eines nie aufgeklärten Verbrechens. Friedrich Herold hat darüber nun ein Buch geschrieben.

Felder, Wiesen, Fachwerkhäuser prägen Neuwürschnitz, ein idyllisches Dorf. Heute kündet wenig davon, was dort vor fast 80 Jahren geschah: In einer Sommernacht wurden auf einem Bauerngut acht Menschen grausam getötet. Ein Verbrechen, dessen Täter nie gefasst wurden - und das auch Friedrich Herold keine Ruhe ließ. Der Autor hat nun nach...
