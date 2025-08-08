Mysteriöser Achtfach-Mord im Erzgebirge: Autor veröffentlicht Ergebnis jahrelanger Recherchen

Acht Menschen, grausam getötet, darunter ein Kind: Neuwürschnitz wurde vor knapp 80 Jahren zum Schauplatz eines nie aufgeklärten Verbrechens. Friedrich Herold hat darüber nun ein Buch geschrieben.

Felder, Wiesen, Fachwerkhäuser prägen Neuwürschnitz, ein idyllisches Dorf. Heute kündet wenig davon, was dort vor fast 80 Jahren geschah: In einer Sommernacht wurden auf einem Bauerngut acht Menschen grausam getötet. Ein Verbrechen, dessen Täter nie gefasst wurden - und das auch Friedrich Herold keine Ruhe ließ. Der Autor hat nun nach...