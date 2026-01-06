MENÜ
  • Erzgebirge
  • Stollberg
  • Nach Debatte um eigenes Schwimmbad: Stadt im Erzgebirge will 875.000 Euro in Dorfzentrum investieren

Die Turnhalle Mitteldorf ist denkmalgeschützt. Der nachträglich errichtete Sanitärtrakt soll erneuert und erweitert werden. Dafür will sich die Stadt Stollberg Fördermittel sichern.
Die Turnhalle Mitteldorf ist denkmalgeschützt. Der nachträglich errichtete Sanitärtrakt soll erneuert und erweitert werden. Dafür will sich die Stadt Stollberg Fördermittel sichern. Bild: G. Dostmann
Die Turnhalle Mitteldorf ist denkmalgeschützt. Der nachträglich errichtete Sanitärtrakt soll erneuert und erweitert werden. Dafür will sich die Stadt Stollberg Fördermittel sichern.
Die Turnhalle Mitteldorf ist denkmalgeschützt. Der nachträglich errichtete Sanitärtrakt soll erneuert und erweitert werden. Dafür will sich die Stadt Stollberg Fördermittel sichern. Bild: G. Dostmann
Stollberg
Nach Debatte um eigenes Schwimmbad: Stadt im Erzgebirge will 875.000 Euro in Dorfzentrum investieren
Redakteur
Von Michael Urbach
Die Turnhalle Mitteldorf, die mehr als nur Sportstätte ist, wird gut genutzt. Jedoch ist sie in die Jahre gekommen. Deshalb will Stollberg investieren. Und hofft dabei auf Fördermittel aus einem Programm, um das es zuletzt eine heiße Diskussion gab.

Bald ist es 100 Jahre her, dass sich die Mitteldorfer eine eigene Turnhalle schufen. Und das mit großer Einsatzfreude. „Gebaut wurde auch nachts, mit Koksfeuerung auch im Winter, alles von Hand. Die Baustelle glich stets einem Ameisenhaufen“, heißt es vom Ortschaftsrat des Stollberger Ortsteils. Heute erfüllt die Turnhalle mit ihren Anlagen...
