Nach Zwist mit erzgebirgischem Gartenverein: Gastro-Chefin zieht nach Niederwürschnitz um

Deutsche Hausmannskost und manches an DDR-Zeiten erinnernde Gericht wird es künftig in Niederwürschnitz geben. In die ehemalige Gaststätte „Zur Tenne“, die zum Jahresende geschlossen worden war, zieht eine Lokalbetreiberin aus Lugau ein.

„Ich bin enttäuscht“, sagt Kristin Preißler achselzuckend. Die 40-jährige Chefin des Lokals „Grüne Aue“ in Lugau sitzt mit ihrer Angestellten Susann Birkhahn an einem Tisch im Gastraum. „Wenn es das Angebot aus Niederwürschnitz nicht gegeben hätte, wären wir vielleicht sogar hier geblieben“, sagt sie. Denn dass sie zum 31. Mai... „Ich bin enttäuscht“, sagt Kristin Preißler achselzuckend. Die 40-jährige Chefin des Lokals „Grüne Aue“ in Lugau sitzt mit ihrer Angestellten Susann Birkhahn an einem Tisch im Gastraum. „Wenn es das Angebot aus Niederwürschnitz nicht gegeben hätte, wären wir vielleicht sogar hier geblieben“, sagt sie. Denn dass sie zum 31. Mai...