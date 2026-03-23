Nachträgliches Weihnachtsgeschenk: Schule im Erzgebirge erhält besondere Spende

Dass man anderen Menschen etwas Gutes tun kann, nur indem man isst und trinkt, das beweisen vier Freunde aus Auerbach. Durch ihre Aktion konnten sie nun eine Spende übergeben.

Lisa Winter, Raphael Prietzel, Carolin Goldmann und Steve Littmann sind vier Freunde, die 2024 eine verrückte Idee hatten. „Wir haben uns damals gedacht, warum nicht mal selbst eine Weihnachtsmarktbude aufmachen“, erklärt Raphael Prietzel die Idee, die aus Jux und Tollerei entstanden ist, wie er sagt. Und wenn sich die vier Freunde etwas in... Lisa Winter, Raphael Prietzel, Carolin Goldmann und Steve Littmann sind vier Freunde, die 2024 eine verrückte Idee hatten. „Wir haben uns damals gedacht, warum nicht mal selbst eine Weihnachtsmarktbude aufmachen“, erklärt Raphael Prietzel die Idee, die aus Jux und Tollerei entstanden ist, wie er sagt. Und wenn sich die vier Freunde etwas in...