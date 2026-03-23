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Zur Übergabe der Spende gab es gleich ein Spielchen zwischen Talia Körner, Carolin Goldmann, Raphael Prietzel, Denise Kretzschmar, Steve Littmann, Lisa Winter und Emmi Gerber (v.l.).
Zur Übergabe der Spende gab es gleich ein Spielchen zwischen Talia Körner, Carolin Goldmann, Raphael Prietzel, Denise Kretzschmar, Steve Littmann, Lisa Winter und Emmi Gerber (v.l.). Foto: Robby Schubert
Zur Übergabe der Spende gab es gleich ein Spielchen zwischen Talia Körner, Carolin Goldmann, Raphael Prietzel, Denise Kretzschmar, Steve Littmann, Lisa Winter und Emmi Gerber (v.l.).
Zur Übergabe der Spende gab es gleich ein Spielchen zwischen Talia Körner, Carolin Goldmann, Raphael Prietzel, Denise Kretzschmar, Steve Littmann, Lisa Winter und Emmi Gerber (v.l.). Foto: Robby Schubert
Stollberg
Nachträgliches Weihnachtsgeschenk: Schule im Erzgebirge erhält besondere Spende
Von Robby Schubert
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Dass man anderen Menschen etwas Gutes tun kann, nur indem man isst und trinkt, das beweisen vier Freunde aus Auerbach. Durch ihre Aktion konnten sie nun eine Spende übergeben.

Lisa Winter, Raphael Prietzel, Carolin Goldmann und Steve Littmann sind vier Freunde, die 2024 eine verrückte Idee hatten. „Wir haben uns damals gedacht, warum nicht mal selbst eine Weihnachtsmarktbude aufmachen“, erklärt Raphael Prietzel die Idee, die aus Jux und Tollerei entstanden ist, wie er sagt. Und wenn sich die vier Freunde etwas in...
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