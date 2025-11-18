Nadel, Faden, Neuanfang: Erzgebirgerin lebt mit Mitte 50 ihren Traum

Beruflich durchstarten: Ute Knopf hat es gewagt. In ihrer Näherei packt die Pfaffenhainerin Projekte an, von denen andere die Finger lassen. Beim „Kreativhutzn“ wird sie Teil einer kreativen Gemeinschaft.

Ute Knopfs erste Dienstfahrt seit Langem endete mitten auf der A4 – zwischen Lkw im Stau. Die Pfaffenhainerin nimmt es mit Humor. „So oft komme ich ja nicht dazu, Lieferanten zu besuchen. Eigentlich muss ich hier in meiner Werkstatt sein“, sagt sie schmunzelnd. Doch für ihre Kunden legt sie sich gern ins Zeug. Etwa für die Las Zickas, ein...