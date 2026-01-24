Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Geparkter Pkw steht in Flammen

Aufmerksame Anwohner haben in der Nacht zum Samstag einen Pkw-Brand vor ihrem Haus entdeckt und gemeldet – und damit Schlimmeres verhindert.

An der Lessingstraße in Zwönitz ist in der Nacht zum Samstag ein Pkw ausgebrannt. Gegen 1.20 Uhr bemerkten Anwohner den brennenden Ford, der in einer Parklücke vor einem Wohnhaus stand, und alarmierten die Feuerwehr. Ein Trupp unter Atemschutz konnten den Brand rasch löschen und das Übergreifen der Flammen auf einen VW verhindern. Dieser...