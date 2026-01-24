MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr in Zwönitz einen Pkw-Brand löschen.
In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr in Zwönitz einen Pkw-Brand löschen. Bild: André März
Nächtlicher Brand eines Pkw in Zwönitz.
Nächtlicher Brand eines Pkw in Zwönitz. Bild: André März
Durch Brand wurde auch ein zweiter Pkw beschädigt.
Durch Brand wurde auch ein zweiter Pkw beschädigt. Bild: André März
In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr in Zwönitz einen Pkw-Brand löschen.
In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr in Zwönitz einen Pkw-Brand löschen. Bild: André März
Nächtlicher Brand eines Pkw in Zwönitz.
Nächtlicher Brand eines Pkw in Zwönitz. Bild: André März
Durch Brand wurde auch ein zweiter Pkw beschädigt.
Durch Brand wurde auch ein zweiter Pkw beschädigt. Bild: André März
Stollberg
Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Geparkter Pkw steht in Flammen
Von André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aufmerksame Anwohner haben in der Nacht zum Samstag einen Pkw-Brand vor ihrem Haus entdeckt und gemeldet – und damit Schlimmeres verhindert.

An der Lessingstraße in Zwönitz ist in der Nacht zum Samstag ein Pkw ausgebrannt. Gegen 1.20 Uhr bemerkten Anwohner den brennenden Ford, der in einer Parklücke vor einem Wohnhaus stand, und alarmierten die Feuerwehr. Ein Trupp unter Atemschutz konnten den Brand rasch löschen und das Übergreifen der Flammen auf einen VW verhindern. Dieser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
12.01.2026
1 min.
Laubenbrand im Erzgebirge: Bei minus 17 Grad friert der Feuerwehr das Löschwasser ein
Eine Gartenlaube stand in Thalheim in der Nacht zu Montag in Flammen.
In der Nacht zu Montag ist eine Gartenlaube in Thalheim abgebrannt. Der strenge Frost bereitete den Einsatzkräften Probleme.
André März
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
27.12.2025
1 min.
Brand in Vereinsheim im Erzgebirge: Weihnachtskranz fängt Feuer
Wegen eines Brandes in einem Vereinsheim in Zwönitz musste die Feuerwehr ausrücken.
In einem Vereinsheim in Zwönitz hat es gebrannt. Ursache war ein Weihnachtskranz auf einer Theke.
André März
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
Mehr Artikel