Neue Turnhalle für 6,4 Millionen Euro im Erzgebirge eingeweiht

In Leukersdorf ist über anderthalb Jahre Jahren eine moderne Turnhalle gebaut worden. Besonders ein Nutzer bringt Auslastung.

Die neue Turnhalle in Leukersdorf ist mit einem bunten Familiensporttag eingeweiht worden. Im Herbst 2023 begonnen, hat der Bau 1,5 Jahre gedauert. Damit lag man im Zeitplan. Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler sagt: „Es gibt kleine Restarbeiten an den Außenanlagen.“ So sind noch ein paar Erdbewegungen geplant, und Rasen wird...