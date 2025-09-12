Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Neuer Anlauf nach annullierter Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Zwei Kandidaten, fünf Fragen

Stellen sich den Auerbacher Wählern: Vize-Bürgermeisterin Anja Prietzel und Unternehmer Rocco Lämmel.
Stellen sich den Auerbacher Wählern: Vize-Bürgermeisterin Anja Prietzel und Unternehmer Rocco Lämmel. Bild: Kristin Dressel/Mirko Flohrer
Stellen sich den Auerbacher Wählern: Vize-Bürgermeisterin Anja Prietzel und Unternehmer Rocco Lämmel.
Stellen sich den Auerbacher Wählern: Vize-Bürgermeisterin Anja Prietzel und Unternehmer Rocco Lämmel. Bild: Kristin Dressel/Mirko Flohrer
Stollberg
Neuer Anlauf nach annullierter Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Zwei Kandidaten, fünf Fragen
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Investitionen, Bürgernähe, Zukunft: Wer wird neuer Chef im Rathaus Auerbach? Am Sonntag stellen sich Vize-Bürgermeisterin Anja Prietzel und Unternehmer Rocco Lämmel zur Wahl. Doch was sind ihre Pläne?

Die erste Bürgermeisterwahl in Auerbach wurde annulliert, da sich der Gemeinderat laut Kommunalaufsicht unerlaubt in den Wahlkampf einmischte. Rocco Lämmel und Anja Prietzel stellen sich diesmal zur Wahl. „Freie Presse“ fragt nach.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:35 Uhr
1 min.
Kranke Königin Camilla bleibt royaler Trauerfeier fern
Die britische Königin erholt sich von einer Krankheit. (Archivbild)
Kurz vor dem Staatsbesuch des US-Präsidenten muss die Königin wegen einer Krankheit ihre Teilnahme an einer Trauerfeier absagen. Gerät die sorgfältig vorbereitete Choreographie nun ins Wanken?
15.09.2025
4 min.
Tag eins nach Sieg von Polizistin bei Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Das sagen die Bürger
Anja Prietzel ist derzeit noch kommissarische Bürgermeisterin von Auerbach - bald tritt sie den Posten aber hauptamtlich an.
Sie hat die Auerbacher Bürgermeisterwahl klar gewonnen: Anja Prietzel holte mehr als 70 Prozent der Stimmen. Doch ein Thema bleibt weiter umstritten, wenn man bei den Bürgern fragt.
Jan Oechsner
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:32 Uhr
2 min.
Brandstiftung an Bahn-Schaltkasten? Ermittler suchen Zeugen
Die Ermittlungen zu der mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover dauern an.
Eine zerstörte Kabelanlage nahe Hannover hat für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler?
19:50 Uhr
2 min.
„Ich bin überwältigt“: Polizeibeamtin gewinnt Bürgermeisterwahl im Erzgebirge
Anja Prietzel hat gegen Rocco Lämmel bei der Bürgermeisterwahl in Auerbach gewonnen.
Bürgermeisterwahl in Auerbach: Anja Prietzel erobert den Chefsessel im Rathaus. Was die 41-Jährige und ihr Kontrahent zum Wahlergebnis sagen.
Jan Oechsner
Mehr Artikel