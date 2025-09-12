Neuer Anlauf nach annullierter Bürgermeisterwahl im Erzgebirge: Zwei Kandidaten, fünf Fragen

Investitionen, Bürgernähe, Zukunft: Wer wird neuer Chef im Rathaus Auerbach? Am Sonntag stellen sich Vize-Bürgermeisterin Anja Prietzel und Unternehmer Rocco Lämmel zur Wahl. Doch was sind ihre Pläne?

Die erste Bürgermeisterwahl in Auerbach wurde annulliert, da sich der Gemeinderat laut Kommunalaufsicht unerlaubt in den Wahlkampf einmischte. Rocco Lämmel und Anja Prietzel stellen sich diesmal zur Wahl. „Freie Presse" fragt nach.