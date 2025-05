Neun Millionen Euro für DDR-Plattenbau im Erzgebirge: Alter Wohnraum neu gedacht

In Lugau soll eine alte DDR-Platte neu belebt werden. Ein Mehrgenerationenhaus ist das Ziel, in dem Alt und Jung, Singles und Familien gemeinsam leben. Was soll die Wohnungen für Familien attraktiv machen?

Neue Innenwände stehen bereits, die künftige Raumaufteilung ist schon ersichtlich. Auch von außen ist unübersehbar: Im Lugauer Plattenbaugebiet „Am Steegenwald" wird gebaut. Der Sechsgeschosser an der Sallauminer Straße 52 bis 60, ein typischer DDR-Plattenbau aus den 1970er-Jahren, ist eingerüstet. Auch der Einbau neuer Fenster ist in...