(Nicht) für die Katz: Landtagspräsident Alexander Dierks besucht Stollberger Tierheim

Stollberg
Politische Verhandlungen retteten die Tierheime vor finanziellen Kürzungen, doch die Lage bleibt angespannt. Bei einem unverblümten Austausch kamen Probleme wie Positives auf den Tisch.
Emilia, einst neben einer Mülltonne gefunden, guckt Alexander Dierks treuherzig an. Sachsens Landtagspräsident zückt sein Smartphone für ein Foto. „Ich liebe Katzen“, sagt der 38-Jährige und erinnert sich an den adoptierten Stubentiger im Elternhaus, der damals mit am Frühstückstisch saß. Beim Besuch im Stollberger Tierheim drückt der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.