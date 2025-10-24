Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tierheimchefin Susann Scheibner hatte Alexander Dierks (l.) und Stephan Weinrich zu Besuch.
Tierheimchefin Susann Scheibner hatte Alexander Dierks (l.) und Stephan Weinrich zu Besuch. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
(Nicht) für die Katz: Landtagspräsident Alexander Dierks besucht Stollberger Tierheim
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Politische Verhandlungen retteten die Tierheime vor finanziellen Kürzungen, doch die Lage bleibt angespannt. Bei einem unverblümten Austausch kamen Probleme wie Positives auf den Tisch.

Emilia, einst neben einer Mülltonne gefunden, guckt Alexander Dierks treuherzig an. Sachsens Landtagspräsident zückt sein Smartphone für ein Foto. „Ich liebe Katzen“, sagt der 38-Jährige und erinnert sich an den adoptierten Stubentiger im Elternhaus, der damals mit am Frühstückstisch saß. Beim Besuch im Stollberger Tierheim drückt der...
