Ob Traktortreffen, Wettkrähen oder Highland Games: Vier Ausflugstipps für Pfingsten im Raum Stollberg

Ob ein Blick in das Leben in vorindustrieller Zeit, ein Picknick mit musikalischer Begleitung im Freien, Hähnewettkrähen, Tanz zu Livemusik mit anschließendem Feuerwerk oder ein Blick auf landwirtschaftliche Maschinen aus alter Zeit: Am Pfingstwochende wird im Raum Stollberg einiges geboten. Ein Überblick.