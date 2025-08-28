Obst-Annahmestelle öffnet in Zwönitz

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer guten Apfelernte. Bei Gebrüder Roth in Zwönitz öffnet Ende August deshalb eine Obstannahmestelle. Diesmal im Bauzentrum.

Für das Jahr 2025 rechnen Experten mit einer guten Apfelernte in Deutschland. Das trifft ebenso auf das Erzgebirge zu. Die Situation ist eine komplett andere als im Vorjahr, wo es frostige Tage während der Blütezeit gegeben hatte.