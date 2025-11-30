Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Martina und Hartmut Gutjahr vor der neuen Kunst-Halle in der „Kohlewelt“.
Martina und Hartmut Gutjahr vor der neuen Kunst-Halle in der „Kohlewelt“. Bild: Markus Pfeifer
Martina und Hartmut Gutjahr vor der neuen Kunst-Halle in der „Kohlewelt“.
Martina und Hartmut Gutjahr vor der neuen Kunst-Halle in der „Kohlewelt“. Bild: Markus Pfeifer
Stollberg
Purple-Path-Finale in Oelsnitz: Staunen, Verunsicherung und viel Zuspruch
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kunstwerk „Beyond Horizons 2025“ von James Turrell konnte nach der offiziellen Einweihung am Wochenende erstmals von Besuchern bestaunt werden. „Freie Presse“ hatte Stimmen eingefangen.

Viel Licht in der Kohlewelt – so könnte der erste Eindruck beim Erleben des ebenso ungewöhnlichen wie großen Projekts „Beyond Horizons 2025“, das der bekannte US-Künstler James Turrell in Oelsnitz geschaffen hat, mit wenigen Worten zusammengefasst werden. Doch es ist mehr, unter anderem ein Magnet für kunstinteressierte Menschen aus Nah...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
27.11.2025
4 min.
Lichtkunst von James Turrell im Erzgebirge: Was sich Oelsnitz von seiner neuen Attraktion erhofft
Halle 18 mit dem Turrell-Kunstwerk erwartet ab dem Wochenende Besucher – im Bild der Oelsnitzer Bürgermeister Thomas Lein (l.) und „Purple Path“-Kurator Alexander Ochs.
Oelsnitz wird ein Hotspot der internationalen Kunstszene. Die Halle mit einer Installation des renommierten James Turrell an der Kohlewelt öffnet am Wochenende. Welche Erwartungen sind damit verbunden?
Michael Urbach
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
15:00 Uhr
2 min.
James Turrell schafft neues Lichtkunstwerk im Erzgebirge
Auf dem Gelände des Bergbaumuseums "Kohlewelt" hat der US-Künstlers James Turrell sein neues Lichtkunstwerk "Beyond Horizons" geschaffen.
Der 82-jährige James Turrell hat mit Kunstwerken aus Licht Weltruhm erlangt. Mit einer neuen Arbeit beschert er dem Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr nun ein "leuchtendes Finale".
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel