Rund 70 Gerichte auf der Speisekarte: Junge Leute eröffnen griechisches Lokal im Erzgebirge

Von Albanien und Russland ins Erzgebirge: Ein junges Paar erfüllt sich in Gornsdorf den Traum vom eigenen griechischen Restaurant. Doch noch läuft es für beide nicht ganz so wie gewünscht.

Sie sind beide 27 Jahre alt, kommen aus Russland und Albanien und haben ein griechisches Restaurant in Gornsdorf eröffnet. Rund eineinhalb Monate ist das jetzt her. Am 7. März war Auftakt. An einem Vormittag in dieser Woche sitzen die Russin Erika Burgmann und der Inhaber des „Olympia“, Lorenc Nazeraj, an einem der Gästetische in ihrem...