Sächsisches Literaturforum startet im Erzgebirge

Stollberg
Bei der 13. Auflage der landesweiten Veranstaltungsreihe nehmen 20 Autoren in 65 Bibliotheken Platz. Die Auftaktlesung findet in Stollberg statt.
Das Literaturforum Bibliothek startet nach den Herbstferien in Stollberg. Bei der 13. Auflage der landesweiten Veranstaltungsreihe nehmen 20 sächsische Autorinnen und Autoren in 65 Bibliotheken Platz. Die Auftaktlesung findet am 20. Oktober, 18.30 Uhr, in der Stadtbibliothek Stollberg statt und steht unter dem Titel „Lyrik trifft auf...
