MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Unfall ereignete sich auf der Chemnitzer Straße in Niederdorf.
Der Unfall ereignete sich auf der Chemnitzer Straße in Niederdorf. Bild: Andre März
Der Unfall ereignete sich auf der Chemnitzer Straße in Niederdorf.
Der Unfall ereignete sich auf der Chemnitzer Straße in Niederdorf. Bild: Andre März
Stollberg
Schneeglätte-Unfall im Erzgebirge: Schwangere bei Crash verletzt
Von André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schneeglätte führte auf der Chemnitzer Straße zu einem Unfall. Ein VW prallte gegen einen Lastwagen. Die Fahrerin wurde verletzt.

Aufgrund von Schneeglätte hat sich kurz vor Montagmittag auf der Chemnitzer Straße in Niederdorf ein Verkehrsunfall ereignet. In Höhe des Ortsausgangs in Richtung Pfaffenhain war die Fahrerin eines VW war in Richtung Stollberg unterwegs, als sie in einer Kurve ins Schleudern kam und mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen kollidierte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:15 Uhr
2 min.
Darts: Hornissen aus Glauchau-Niederlungwitz stechen Konkurrenz in der Hinrunde aus
Silvio Fischer gehört bei den Hornets Niederlungwitz zu den Leistungsträgern.
Die Mannschaft des SV Lok steht auf Platz eins der Landesliga Süd. Die letzte Begegnung des Kalenderjahres war ein Westsachsenderby gegen Gersdorf.
Torsten Ewers
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
14:22 Uhr
3 min.
Bahn will 2026 mehr als 23 Milliarden Euro ins Netz stecken
23 Milliarden Euro für die Modernisierung des Schienennetzes: "Mehr als die Hälfte des Geldes fließt in das Bestandsnetz." (Archivbild)
Bahn und Bund treiben mit Rekordsummen die Sanierung des Schienennetzes voran. Warum Fahrgäste trotzdem weiter mit Verspätungen und maroden Gleisen kämpfen müssen.
11:30 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Frau schwer verletzt
In Olbernhaus hat es einen schweren Unfall gegeben.
Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag in Olbernhau. Eine Person wurde schwer verletzt.
Heike Mann
23.12.2025
1 min.
Totalschaden: Auto kollidiert im Erzgebirge mit Brückengeländer
Kein schöner Anblick: Am Wagen entstand Totalschaden.
Die Fahrerin eines Autos ist in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
André März
Mehr Artikel