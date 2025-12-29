Schneeglätte-Unfall im Erzgebirge: Schwangere bei Crash verletzt

Schneeglätte führte auf der Chemnitzer Straße zu einem Unfall. Ein VW prallte gegen einen Lastwagen. Die Fahrerin wurde verletzt.

Aufgrund von Schneeglätte hat sich kurz vor Montagmittag auf der Chemnitzer Straße in Niederdorf ein Verkehrsunfall ereignet. In Höhe des Ortsausgangs in Richtung Pfaffenhain war die Fahrerin eines VW war in Richtung Stollberg unterwegs, als sie in einer Kurve ins Schleudern kam und mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen kollidierte.