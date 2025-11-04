Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wird es im Herbst und Winter rutschig, kann der Weg zur Herausforderung werden.
Wird es im Herbst und Winter rutschig, kann der Weg zur Herausforderung werden. Bild: Fabian Bimmer/Archiv
Stollberg
Sicher durch den Winter: Verkehrsteilnehmerschulung in Oelsnitz
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verkehrsteilnehmer stehen bei Schnee und Eis vor besonderen Herausforderungen. Was fördert die Sicherheit im Straßenverkehr?

Autofahrer teilen sich die Straßen mit vielen anderen – und alle wollen sicher ans Ziel kommen. Wenn Eis und Schnee die Fahrbahnen rutschig machen, wird der Weg oft zur besonderen Herausforderung. Was ist wichtig, um Unfälle zu vermeiden? Darüber wird am 6. November in der Gaststätte „Anger“, Mittlerer Anger 19, im Oelsnitzer Ortsteil...
