Spezialitäten aus Tschechien, Afrika oder Kanada: Stollberg lädt erstmals zum Streetfood-Festival

Der Marktplatz in Stollberg lädt zu einer kulinarischen Weltreise ein. Etwa 16 verschiedene Stände erwarten die Besucher. „Die Erzgebirger haben sich geöffnet“, sagt der Veranstalter.

Roster bis Langos: Wenn in Stollberg Wochenmarkt ist, herrscht ein eher klassisches Imbissangebot. Exotisches spielt dabei keine große Rolle. Anders am Wochenende. Am 30. und 31. August verwandelt sich der Marktplatz in ein internationales Schlemmerparadies. So zumindest kündigt Veranstalter René Kießling das 1. Streetfood-Festival an.