Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Spezialitäten aus Tschechien, Afrika oder Kanada: Stollberg lädt erstmals zum Streetfood-Festival

In Stollberg findet ein Streetfood-Festival statt.
In Stollberg findet ein Streetfood-Festival statt. Bild: Carsten Wagner
In Stollberg findet ein Streetfood-Festival statt.
In Stollberg findet ein Streetfood-Festival statt. Bild: Carsten Wagner
Stollberg
Spezialitäten aus Tschechien, Afrika oder Kanada: Stollberg lädt erstmals zum Streetfood-Festival
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Marktplatz in Stollberg lädt zu einer kulinarischen Weltreise ein. Etwa 16 verschiedene Stände erwarten die Besucher. „Die Erzgebirger haben sich geöffnet“, sagt der Veranstalter.

Roster bis Langos: Wenn in Stollberg Wochenmarkt ist, herrscht ein eher klassisches Imbissangebot. Exotisches spielt dabei keine große Rolle. Anders am Wochenende. Am 30. und 31. August verwandelt sich der Marktplatz in ein internationales Schlemmerparadies. So zumindest kündigt Veranstalter René Kießling das 1. Streetfood-Festival an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
3 min.
Pellkartoffeln, PS und Techno: Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los
„Berlin Girls Calling“ heißt es am Samstag in der Moosheide.
Langweilig dürfte es am Wochenende niemandem werden. In der Region ist allerhand los. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über einige der Veranstaltungen.
Michael Urbach
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
10.08.2025
4 min.
Insekten, schwarzes Eis und Krokodil-Burger: Was es beim Reichenbacher Streetfood-Festival zu essen gibt und was es kostet
Kuno und Papa David Müller testen Insekten und sind angenehm überrascht.
Am Wochenende war in Reichenbach einmal mehr ein Streetfood-Festival zu erleben. Diesmal wurde erstmals kein Eintritt kassiert. Kosteten die Speisen dafür mehr?
Petra Steps
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel