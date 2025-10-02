Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Urgestein in Fragen Riesengemüse ist Rainer Drechsler, der wieder dabei sein wird.
Ein Urgestein in Fragen Riesengemüse ist Rainer Drechsler, der wieder dabei sein wird. Bild: Ralf Wendland
Ein Urgestein in Fragen Riesengemüse ist Rainer Drechsler, der wieder dabei sein wird.
Ein Urgestein in Fragen Riesengemüse ist Rainer Drechsler, der wieder dabei sein wird. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Stadt im Erzgebirge sorgt beim Bauernmarkt am Wochenende für herbstliche Meile
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Stollberger Bauernmarkt werden die Bühne und ein Großteil der Gastronomie auf dem Hauptmarkt angesiedelt sein. Und die Traktorenparade läuft anders als üblich.

Der Bereich zwischen Hauptmarkt und Marienpark in Stollberg verwandelt sich für zwei Tage in eine herbstliche Meile – eingeladen wird am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zum Stollberger Bauernmarkt. Die Veranstaltungsfläche hat man aufgrund einer Baustelle im Marienpark etwas umgeplant. Wie Stollbergs Marktmeisterin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
02.10.2025
4 min.
Herbst-Highlights im Erzgebirge: Märkte, Fuchsjagd und Sternemarkt am Wochenende
Freuen sich auf viele Gäste zum Herbst- und Bauernmarkt am Wochenende in Annaberg-Buchholz: Tim Zitzkat und Ivonne Schröter vom Werbering Annaberg.
Das Erzgebirge lädt am ersten Oktoberwochenende zu bunten Herbstveranstaltungen ein. Die „Freie Presse“ stellt die wichtigsten Events, Termine und Programmpunkte für das Wochenende vor.
unseren Redakteuren
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
11.09.2025
2 min.
Tipps fürs Wochenende im Raum Stollberg: Erntedank, Bauernmarkt, Fußballspiel der Bürgermeister
In Gornsdorf und Thalheim wird am Wochenende Erntedank gefeiert.
Der kalendarische Herbstanfang naht mit großen Schritten. Das ist auch an den Freizeitangeboten im Raum Stollberg zu sehen, so werden etwa die ersten Erntedankfeste gefeiert.
Katrin Hofmann
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel