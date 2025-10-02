Stadt im Erzgebirge sorgt beim Bauernmarkt am Wochenende für herbstliche Meile

Beim Stollberger Bauernmarkt werden die Bühne und ein Großteil der Gastronomie auf dem Hauptmarkt angesiedelt sein. Und die Traktorenparade läuft anders als üblich.

Der Bereich zwischen Hauptmarkt und Marienpark in Stollberg verwandelt sich für zwei Tage in eine herbstliche Meile – eingeladen wird am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zum Stollberger Bauernmarkt. Die Veranstaltungsfläche hat man aufgrund einer Baustelle im Marienpark etwas umgeplant. Wie Stollbergs Marktmeisterin... Der Bereich zwischen Hauptmarkt und Marienpark in Stollberg verwandelt sich für zwei Tage in eine herbstliche Meile – eingeladen wird am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zum Stollberger Bauernmarkt. Die Veranstaltungsfläche hat man aufgrund einer Baustelle im Marienpark etwas umgeplant. Wie Stollbergs Marktmeisterin...