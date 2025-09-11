Stadträte im Erzgebirge spenden Sitzungsgelder: Rettung für Schülerlotsen?

Eltern haben im Rat Lösungen für sichere Schulwege angemahnt. Bei dem Treffen wurde deutlich, dass es Stollberg finanziell schlechter geht als gedacht. Aber hinter den Kulissen bewegt sich einiges.

Wenn der morgendliche Berufsverkehr durch Stollberg rollt, halfen Schülerlotsen Kindern beim Überqueren der Straßen - bisher. Doch seit diesem Schuljahr sind die drei Stellen Sparzwängen im Rathaus zum Opfer gefallen, „Freie Presse“ berichtete. Nun rollt eine Spendenaktion an. Derweil haben Eltern im Stadtrat Lösungen gefordert - wie... Wenn der morgendliche Berufsverkehr durch Stollberg rollt, halfen Schülerlotsen Kindern beim Überqueren der Straßen - bisher. Doch seit diesem Schuljahr sind die drei Stellen Sparzwängen im Rathaus zum Opfer gefallen, „Freie Presse“ berichtete. Nun rollt eine Spendenaktion an. Derweil haben Eltern im Stadtrat Lösungen gefordert - wie...