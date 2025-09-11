Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Stollberg fehlt derzeit das Geld für die Schülerlotsen.
In Stollberg fehlt derzeit das Geld für die Schülerlotsen. Bild: Gerhard Seybert/stock.adobe.com
Stollberg
Stadträte im Erzgebirge spenden Sitzungsgelder: Rettung für Schülerlotsen?
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eltern haben im Rat Lösungen für sichere Schulwege angemahnt. Bei dem Treffen wurde deutlich, dass es Stollberg finanziell schlechter geht als gedacht. Aber hinter den Kulissen bewegt sich einiges.

Wenn der morgendliche Berufsverkehr durch Stollberg rollt, halfen Schülerlotsen Kindern beim Überqueren der Straßen - bisher. Doch seit diesem Schuljahr sind die drei Stellen Sparzwängen im Rathaus zum Opfer gefallen, „Freie Presse“ berichtete. Nun rollt eine Spendenaktion an. Derweil haben Eltern im Stadtrat Lösungen gefordert - wie...
