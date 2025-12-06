Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Delegation aus Galzignano Terme hat auch den Stollberger Weihnachtsmarkt besucht – im Bild vorn Elisa Toniolo.
Die Delegation aus Galzignano Terme hat auch den Stollberger Weihnachtsmarkt besucht – im Bild vorn Elisa Toniolo. Bild: Ralf Wendland
Die Delegation aus Galzignano Terme hat auch den Stollberger Weihnachtsmarkt besucht – im Bild vorn Elisa Toniolo.
Die Delegation aus Galzignano Terme hat auch den Stollberger Weihnachtsmarkt besucht – im Bild vorn Elisa Toniolo. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Stollberg hat mit dem italienischen Galzignano Terme eine neue Partnerstadt
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was Partnerstädte angeht, ist Stollberg breit aufgestellt. Neben Deutschland, Frankreich und Ungarn kommt jetzt eine italienische Kommune hinzu. Es soll einen regen Austausch geben.

Nördlingen in Bayern, Montigny-en-Gohelle in Frankreich, Tamási in Ungarn und jetzt Galzignano Terme in Italien: Die Stadt Stollberg hat die vierte Städtepartnerschaft geschlossen. „Ich bin sehr froh, dass wir jetzt nicht nur ein italienisches Restaurant in der Stadt haben, sondern auch eine italienische Partnerstadt“, freut sich Stollbergs...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Stollberger Weihnachtsmarkt öffnet: Was Besucher wissen müssen
Marktmeisterin Bärbel Raatz hat federführend den Stollberger Weihnachtsmarkt vorbereitet.
Ab Freitagabend wird es in Stollbergs Innenstadt heimelig: Dann startet der Weihnachtsmarkt. „Freie Presse“ fasst die wichtigsten Infos zusammen.
Michael Urbach
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
04.11.2025
2 min.
Erzgebirge trifft Italien: Neue Städtepartnerschaft soll besiegelt werden
Stollbergs OB soll bald einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnen.
Drei Partnerstädte hat Stollberg. Ein weiterer Ort soll hinzukommen. Doch das blieb im Stadtrat nicht ohne Bedenken.
Michael Urbach
Mehr Artikel