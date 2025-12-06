Stollberg hat mit dem italienischen Galzignano Terme eine neue Partnerstadt

Was Partnerstädte angeht, ist Stollberg breit aufgestellt. Neben Deutschland, Frankreich und Ungarn kommt jetzt eine italienische Kommune hinzu. Es soll einen regen Austausch geben.

Nördlingen in Bayern, Montigny-en-Gohelle in Frankreich, Tamási in Ungarn und jetzt Galzignano Terme in Italien: Die Stadt Stollberg hat die vierte Städtepartnerschaft geschlossen. „Ich bin sehr froh, dass wir jetzt nicht nur ein italienisches Restaurant in der Stadt haben, sondern auch eine italienische Partnerstadt“, freut sich Stollbergs...