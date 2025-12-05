Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ferdinand, Tilda (M.) und Melina lassen Stiefel und Co. bei Katrin Auerswald befüllen.
Ferdinand, Tilda (M.) und Melina lassen Stiefel und Co. bei Katrin Auerswald befüllen. Bild: Georg Dostmann
Ferdinand, Tilda (M.) und Melina lassen Stiefel und Co. bei Katrin Auerswald befüllen.
Ferdinand, Tilda (M.) und Melina lassen Stiefel und Co. bei Katrin Auerswald befüllen. Bild: Georg Dostmann
Stollberg
Stollberger Kinder erwarten Nikolaus – und schlüpfen in Tierkostüme
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Schuhen, Säckchen und Socken sind 20 Mädchen und Jungen eines Kindergartens ins Geschäft von Katrin Auerswald eingerückt. Nun heißt es dort fleißig packen. Auf die Kinder wartet am Sonntag ein Höhepunkt.

Tilda hat einen blitzeblanken rosa Stiefel mitgebracht. „Die habe ich heute Früh mit einem Lappen geputzt“, sagt das Mädchen. Melina dagegen setzt für den Nikolaus auf ein grünes Säckchen mit freundlichem Rauschebart-Gesicht, Ferdinand auf eine Socke von Papa. „Die andere hat ein Loch“, verrät der Knirps.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
27.11.2025
2 min.
Sachsenforst bietet in Stollberg Weihnachtsbäume zum selber schlagen
In Stollberg kann man seinen eigenen Baum schlagen.
An diesem Sonnabend können Interessierte ihr Weihnachtsbäumchen selbst fällen. Mit dem Standort hat es etwas Spezielles auf sich.
Michael Urbach
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
18:00 Uhr
4 min.
Stollberger Weihnachtsmarkt öffnet: Was Besucher wissen müssen
Marktmeisterin Bärbel Raatz hat federführend den Stollberger Weihnachtsmarkt vorbereitet.
Ab Freitagabend wird es in Stollbergs Innenstadt heimelig: Dann startet der Weihnachtsmarkt. „Freie Presse“ fasst die wichtigsten Infos zusammen.
Michael Urbach
Mehr Artikel