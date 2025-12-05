Stollberger Kinder erwarten Nikolaus – und schlüpfen in Tierkostüme

Stollberg
Mit Schuhen, Säckchen und Socken sind 20 Mädchen und Jungen eines Kindergartens ins Geschäft von Katrin Auerswald eingerückt. Nun heißt es dort fleißig packen. Auf die Kinder wartet am Sonntag ein Höhepunkt.
Tilda hat einen blitzeblanken rosa Stiefel mitgebracht. „Die habe ich heute Früh mit einem Lappen geputzt“, sagt das Mädchen. Melina dagegen setzt für den Nikolaus auf ein grünes Säckchen mit freundlichem Rauschebart-Gesicht, Ferdinand auf eine Socke von Papa. „Die andere hat ein Loch“, verrät der Knirps.
