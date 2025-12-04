Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Marktmeisterin Bärbel Raatz hat federführend den Stollberger Weihnachtsmarkt vorbereitet.
Marktmeisterin Bärbel Raatz hat federführend den Stollberger Weihnachtsmarkt vorbereitet. Bild: Michael Urbach
Josef Schmalfuß von der KGS platzierte in dieser Woche Buden für den Weihnachtsmarkt.
Josef Schmalfuß von der KGS platzierte in dieser Woche Buden für den Weihnachtsmarkt. Bild: Ralf Wendland
Die Stollberger Bergparade zieht auf dem Markt ein.
Die Stollberger Bergparade zieht auf dem Markt ein. Bild: Eric Fresia
Für den Weihnachtsmarkt wurde ausgiebig geschmückt.
Für den Weihnachtsmarkt wurde ausgiebig geschmückt. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Stollberger Weihnachtsmarkt öffnet: Was Besucher wissen müssen
Redakteur
Von Michael Urbach
Ab Freitagabend wird es in Stollbergs Innenstadt heimelig: Dann startet der Weihnachtsmarkt. „Freie Presse“ fasst die wichtigsten Infos zusammen.

Mit festlichem Ambiente, Buden, Leckereien und Kultur will am Wochenende der Stollberger Weihnachtsmarkt punkten. „Freie Presse“ hat mit Marktmeisterin Bärbel Raatz darüber gesprochen, was die Besucher erwartet.
28.11.2025
2 min.
Schwibbogenschau in Stollberg: Von Lego bis Ozzy Osbourne
Marktmeisterin Bärbel Raatz mit einem Schwibbogen in Form einer Raupe, den sie als Dankeschön für die Organisation von einem Teilnehmer vergangenes Jahr geschenkt bekommen hat.
In Stollberg startet eine bemerkenswerte Schwibbogenausstellung. 51 kreative und einzigartige Bögen sind zu sehen. Auch die Besucher sind wieder gefragt.
Georg Ulrich Dostmann
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
28.11.2025
4 min.
Bergparade, Bratwurstpreis, Sicherheit: Was Besucher zum Weihnachtsmarkt in Oelsnitz wissen müssen
Der Oelsnitzer Weihnachtsmarkt erstreckt sich diesmal über drei Tage.
Bereits am Freitag beginnt der diesjährige Oelsnitzer Weihnachtsmarkt. „Freie Presse“ beleuchtet die wichtigsten Fragen.
Michael Urbach
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
Mehr Artikel