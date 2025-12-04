Stollberger Weihnachtsmarkt öffnet: Was Besucher wissen müssen

Ab Freitagabend wird es in Stollbergs Innenstadt heimelig: Dann startet der Weihnachtsmarkt. „Freie Presse“ fasst die wichtigsten Infos zusammen.

Mit festlichem Ambiente, Buden, Leckereien und Kultur will am Wochenende der Stollberger Weihnachtsmarkt punkten. „Freie Presse“ hat mit Marktmeisterin Bärbel Raatz darüber gesprochen, was die Besucher erwartet. Mit festlichem Ambiente, Buden, Leckereien und Kultur will am Wochenende der Stollberger Weihnachtsmarkt punkten. „Freie Presse“ hat mit Marktmeisterin Bärbel Raatz darüber gesprochen, was die Besucher erwartet.