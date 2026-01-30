Theater im Bürgergarten Stollberg integriert Publikum ins Geschehen

Stollberg
Am Samstag treten die Schauspieler des Thea(l)ternativ mit einem Bühnenstück auf, das die Grenzen zwischen Zuschauern und Stück verschwimmen lässt.
Am Samstag um 19.30 Uhr gastiert die Theatergruppe Thea(l)ternativ mit dem Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ im Bürgergarten Stollberg. Ein ICE strandet außerplanmäßig an einem trostlosen Provinzbahnhof. Ohne Handyempfang und Weiterfahrtmöglichkeit geraten die Fahrgäste – die Zuschauer – in ein Nervenchaos. Denn es wird klar:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.