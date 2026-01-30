MENÜ
Die Bahn-Beamtin (Cornelia Seidel) prüft im Publikum die Fahrkarten.
Die Bahn-Beamtin (Cornelia Seidel) prüft im Publikum die Fahrkarten.
Stollberg
Theater im Bürgergarten Stollberg integriert Publikum ins Geschehen
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Am Samstag treten die Schauspieler des Thea(l)ternativ mit einem Bühnenstück auf, das die Grenzen zwischen Zuschauern und Stück verschwimmen lässt.

Am Samstag um 19.30 Uhr gastiert die Theatergruppe Thea(l)ternativ mit dem Stück „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ im Bürgergarten Stollberg. Ein ICE strandet außerplanmäßig an einem trostlosen Provinzbahnhof. Ohne Handyempfang und Weiterfahrtmöglichkeit geraten die Fahrgäste – die Zuschauer – in ein Nervenchaos. Denn es wird klar:...
