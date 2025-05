Trickdiebe bestehlen erneut Erzgebirger beim Einkaufen

Die Polizei warnt vor Trickdieben, die in und vor Supermärkten im Erzgebirge zuschlagen. Die Methoden der Täter sind raffiniert – sie lenken ihre Opfer gezielt ab.

Erneut haben Trickdiebe im Erzgebirge in und vor Supermärkten arglose Kunden bestohlen. Nach Angaben der Polizei wurde in Oelsnitz am Samstag gegen 10 Uhr einer 66-Jährigen in einem Discounter an der Hedwigschachtstraße die Geldbörse gestohlen.Sie war von einem Unbekannten angesprochen worden. Offenbar wurde in dem Moment der Ablenkung die...