Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Stollberg

In der Nacht zum Mittwoch waren Diebe auf der Herrenstraße in Stollberg aktiv und setzten dabei Pyrotechnik ein.

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem Zigarettenautomaten in Stollberg zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz setzten die Täter an dem Tabakautomat an der Herrenstraße Pyrotechnik ein. Laut einem Polizeisprecher dürften es „wahrscheinlich Böller“ gewesen sein. Mit diesen...