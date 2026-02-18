MENÜ
Mit Pyrotechnik machten sich die Täter an dem Tabakautomat zu schaffen.
Mit Pyrotechnik machten sich die Täter an dem Tabakautomat zu schaffen.
Stollberg
Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Stollberg
Redakteur
Von Katrin Hofmann
In der Nacht zum Mittwoch waren Diebe auf der Herrenstraße in Stollberg aktiv und setzten dabei Pyrotechnik ein.

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem Zigarettenautomaten in Stollberg zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz setzten die Täter an dem Tabakautomat an der Herrenstraße Pyrotechnik ein. Laut einem Polizeisprecher dürften es „wahrscheinlich Böller“ gewesen sein. Mit diesen...
10:01 Uhr
2 min.
Mutmaßliches Epstein-Opfer klagt Norwegens Kronprinzessin an
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hatte über Jahre privaten Kontakt zu Epstein. (Archivbild)
"Abscheulich" nennt ein mutmaßliches Epstein-Opfer den Umgang von Mette-Marit mit dem Sexualstraftäter. Und fragt: "Was wäre, wenn das hier ihren Kindern passiert wäre?" Die Kronprinzessin reagiert.
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
20.12.2025
1 min.
Meerane: Zigarettenautomat gesprengt und Auto beschädigt
Bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten wurde ein Auto beschädigt.
Ein Zigarettenautomat in Meerane wurde in der Nach zum Samstag gesprengt. Die Täter gingen mit Böllern vor, doch ihr Plan scheiterte.
Frank Dörfelt
10:02 Uhr
2 min.
Merz offen für Social-Media-Verbote für Minderjährige
Merz befürwortet Social-Media-Verbot für Kinder. (Archivbild)
Die Debatte über Social-Media-Verbote für Kids läuft auf Hochtouren. Nun schaltet sich der Kanzler ein.
14:30 Uhr
1 min.
Nächtlicher Coup im Erzgebirge: Zwei Parkscheinautomaten ausgeraubt
Die Täter entnahmen das Münzgeld aus den Parkautomaten und verschwanden mit der Beute.
Aus zwei gewaltsam aufgebrochenen Parkscheinautomaten haben unbekannte Täter im Eibenstocker Ortsteil Weitersglashütte das Münzgeld entwendet.
Holk Dohle
Mehr Artikel