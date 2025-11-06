Vogelgrippe: Ist jetzt der Weihnachtsbraten im Erzgebirge in Gefahr?

Kraniche fallen tot vom Himmel; Hühner, Gänse und Enten werden gekeult: Die Vogelgrippe bedroht Wildvögel wie Nutztiere. Wie groß ist die Gefahr im Erzgebirge?

Irgendwo auf den Wiesen schnattern die Gänse. Solange es hell ist, sind sie draußen, auf dem Hof der Meys in Schwarzbach. An Heiligabend sollen sie als Braten auf den Tischen der Erzgebirger liegen. Bis dahin führen sie das für Weihnachtsgänse bestmögliche Leben – es sei, denn die Vogelgrippe macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.