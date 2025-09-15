Vom Badeparadies zur Kunstwerkstatt: Jahnsdorf im Speedcarving-Fieber

Zum Symposium „Holz trifft Stein“ trafen sich am Wochenende 22 Kettensägerschnitzer und fünf Steinmetze im Freibad Jahnsdorf. Die auf Zeit gefertigten Werke der Sägenkünstler wurden versteigert.

Benzingeruch in der Luft, ohrenbetäubender Kettensägen-Lärm und Sägespäne im regendurchnässten Gras: Da, wo sonst Badegäste eine Abkühlung und ihr Sonnenbad genießen, ging es am vergangenen Wochenende ordentlich zur Sache. Die Deutsche Meisterschaft im Speedcarving gastierte im Freibad Jahnsdorf zum letzten Qualifikationslauf vor dem...