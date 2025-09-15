Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Maritta Eiselt bei der Erstellung ihres Kunstwerkes.
Maritta Eiselt bei der Erstellung ihres Kunstwerkes. Bild: Denny Michel
Maritta Eiselt bei der Erstellung ihres Kunstwerkes.
Maritta Eiselt bei der Erstellung ihres Kunstwerkes. Bild: Denny Michel
Stollberg
Vom Badeparadies zur Kunstwerkstatt: Jahnsdorf im Speedcarving-Fieber
Von Denny Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Symposium „Holz trifft Stein“ trafen sich am Wochenende 22 Kettensägerschnitzer und fünf Steinmetze im Freibad Jahnsdorf. Die auf Zeit gefertigten Werke der Sägenkünstler wurden versteigert.

Benzingeruch in der Luft, ohrenbetäubender Kettensägen-Lärm und Sägespäne im regendurchnässten Gras: Da, wo sonst Badegäste eine Abkühlung und ihr Sonnenbad genießen, ging es am vergangenen Wochenende ordentlich zur Sache. Die Deutsche Meisterschaft im Speedcarving gastierte im Freibad Jahnsdorf zum letzten Qualifikationslauf vor dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
06.06.2025
4 min.
Flugzeug fliegen, Highland-Games, Musik bei Kerzenschein: Ausflugtipps für Pfingsten im Raum Stollberg
Schon seit vielen Jahren, hier ein Foto aus dem Jahr 2018, finden in Erlbach-Kirchberg zu Pfingsten die Highland-Games statt.
Die Wetterprognosen sind durchwachsen – das Veranstaltungsangebot ist dafür umso strahlender. In und um Stollberg steppt am Wochenende der Bär.
Katrin Hofmann
11:13 Uhr
2 min.
Laut, schnell und gefährlich: Kettensägenkünstler liefern sich Wettbewerb im Erzgebirge
Beim Speedcarving entstehen Skulpturen aus Baumstämmen.
Im Jahnsdorfer Freibad können Gäste am Wochenende dabei zuschauen, wie aus Baumstämmen Kunstwerke werden - im Rekordtempo. Und das ist längst nicht alles.
Ulrike Abraham
13:23 Uhr
3 min.
Unicredit: Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien
Im Visier der Italiener: Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank. (Archivbild)
Unicredit-Chef Andrea Orcel lässt sich vom Widerstand in Deutschland nicht stoppen und sorgt bei der Commerzbank weiter für Unruhe. Eine Übernahme des Dax-Konzerns ist nicht vom Tisch.
13:24 Uhr
2 min.
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.
Mehr Artikel