Von Mazedonien über Kopenhagen ins Erzgebirge: Wirt erweckt bekanntes Landhotel zu neuem Leben

Stollberg
Arben Mislimi ist der neue Pächter des bekannten Landhotels Walderholung in Hohndorf. Das sind seine Pläne – kulinarisch und darüber hinaus.
Arben Mislimi steht im weitläufigen parkähnlichen Gelände, das sich um das „Il Castello Walderholung“ in Hohndorf erstreckt. Der 34-Jährige zeigt auf eine Wiese. „Dort können Wohnmobile abgestellt werden.“ Kostenfrei, sagt er. Bad und Dusche seien in der Pension vorhanden. Denn neben dem Gaststättenbetrieb auf zwei Terrassen, im...
