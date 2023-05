Wandertafel am Gasthof Adorf wird am Sonntag eingeweiht

In Adorf und Neukirchen finden am Sonntag am Tag des Wanderns Thementouren statt - das ist aber nicht alles. Auch eine neue Wandertafel wird in Dienst gestellt.

Eine große Wandertafel wird am Sonntag, zum offiziellen Tag des Wanderns, 9.30 Uhr am Gasthof Adorf eingeweiht. Eine halbe Stunde später starten dann die zwei Themenwanderungen. Für Familien wird es eine Schnitzeljagd geben. Auf der 3,8 Kilometer langen Runde müssen Teilnehmer mehrere Aufgaben lösen. Dabei können sie Preise gewinnen, darunter...