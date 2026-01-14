Warmduscher, Pinguine und die Magie der Minusgrade: Eisbaderin aus dem Erzgebirge feiert Jubiläum

Thalheim. Uta und Jürgen Loth sind seit vielen Jahren Fans des Eisbadens. „Freie Presse“ traf sie in ihrem warmen Haus in Thalheim. Ein Gespräch unter ihrer antarktischen Fotowand.

„Freie Presse“: Wenn andere dick eingemummelt spazieren gehen, zieht es Sie bei Minusgraden ins eiskalte Wasser. Für jene, die das nicht wagen: Wie fühlt sich das an? „Freie Presse“: Wenn andere dick eingemummelt spazieren gehen, zieht es Sie bei Minusgraden ins eiskalte Wasser. Für jene, die das nicht wagen: Wie fühlt sich das an?