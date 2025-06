Weihnachtsatmosphäre bei Sommerwetter: Dorf im Erzgebirge „schiebt“ Schwibbogen an

Kurioses Spektakel: Einen fröhlichen Sommerabend in weihnachtlicher Atmosphäre verspricht die Gemeinde Niederdorf am Wochenende.

Am Samstag, ab 17 Uhr, lädt die Gemeinde Niederdorf zu einem „geselligen Abend in weihnachtlicher Atmosphäre“ ein. Das klingt schon kurios – aber es wird noch skurriler: Das Highlight des Abends ist nämlich ein Christbaumkugeln-Wettschwimmen in der Gablenz. Außerdem wird der Schwibbogen des Ortes „angeschoben“, das heißt in Betrieb...