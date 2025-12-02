Wenn das Salz fehlt: Märchenstück feiert Premiere im Erzgebirge

Salz ist etwas so Alltägliches – doch wenn es fehlt, wird es haarig. So auch im Stück „Die Salzprinzessin“, das am Samstag in Mitteldorf Premiere hat.

Der König will abdanken. Diejenige seiner drei Töchter, die ihn am meisten liebt, soll ihm auf den Thron folgen. Sie liebe ihn so sehr wie Salz, sagt die Jüngste – der König ist beleidigt und verbannt sie. Und mit ihr verschwindet das Salz aus dem Königreich. Der König will abdanken. Diejenige seiner drei Töchter, die ihn am meisten liebt, soll ihm auf den Thron folgen. Sie liebe ihn so sehr wie Salz, sagt die Jüngste – der König ist beleidigt und verbannt sie. Und mit ihr verschwindet das Salz aus dem Königreich.