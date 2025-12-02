Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Feinschliff der „Salzprinzessin“ beim Probenlager der Stollberger Spielfreunde.
Feinschliff der „Salzprinzessin“ beim Probenlager der Stollberger Spielfreunde. Bild: Michael Ö. Arnold
Feinschliff der „Salzprinzessin“ beim Probenlager der Stollberger Spielfreunde.
Feinschliff der „Salzprinzessin“ beim Probenlager der Stollberger Spielfreunde. Bild: Michael Ö. Arnold
Stollberg
Wenn das Salz fehlt: Märchenstück feiert Premiere im Erzgebirge
Von Ulrike Abraham
Salz ist etwas so Alltägliches – doch wenn es fehlt, wird es haarig. So auch im Stück „Die Salzprinzessin“, das am Samstag in Mitteldorf Premiere hat.

Der König will abdanken. Diejenige seiner drei Töchter, die ihn am meisten liebt, soll ihm auf den Thron folgen. Sie liebe ihn so sehr wie Salz, sagt die Jüngste – der König ist beleidigt und verbannt sie. Und mit ihr verschwindet das Salz aus dem Königreich.
Mehr Artikel