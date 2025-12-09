Ohne Salz ist alles fad: Theater interpretiert „Salzprinzessin“ neu

Stollberg
Die Spielfreunde Mitteldorf haben das Märchen "Die Salzprinzessin" auf die Bühne gebracht. Das Stück stammt aus der Feder von Michael Ö. Arnold. Ein Eichhörnchen hat die Lacher auf seiner Seite.
Weil Maruschka (Emily Grübler) ihren Vater nur so sehr liebt wie Salz, verstößt der König (Peter Geßner) seine Tochter. Natürlich reift aber nach und nach die Erkenntnis, dass diese Liebeserklärung in Wahrheit eine sehr große ist. Denn ohne Salz schmeckt alles fad. Wie sich das aber für ein richtiges Märchen gehört, gibt es am Ende der...
