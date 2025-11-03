Wenn der ICE in Einöd strandet – Schauspieler und Zuschauer sitzen in Stollberg im selben Zug

„Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ verwischt die Grenzen zwischen Bühne und Publikum. Thea(l)ternativ überzeugt durch Spielfreude und lässt das Publikum eigene Bahnerlebnisse wiedererkennen.

Wer quatscht denn da so ungeniert im Publikum? Spätestens als die Bahn-Beamtin (Cornelia Seidel) im Bürgergarten die Fahrkarten der Besucher kontrollierte, dämmerte dem Letzten, wer sich da untergemischt hatte: Schauspieler und Zuschauer saßen buchstäblich im selben Zug – und das Theaterstück hatte längst Fahrt aufgenommen. „Wir starten...