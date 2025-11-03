Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wenn der ICE in Einöd strandet – Schauspieler und Zuschauer sitzen in Stollberg im selben Zug

Polizist Konrad (René Kaps) wird von den trinkfreudigen Kegelschwestern umgarnt.
Polizist Konrad (René Kaps) wird von den trinkfreudigen Kegelschwestern umgarnt. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Wenn der ICE in Einöd strandet – Schauspieler und Zuschauer sitzen in Stollberg im selben Zug
Redakteur
Von Michael Urbach
„Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ verwischt die Grenzen zwischen Bühne und Publikum. Thea(l)ternativ überzeugt durch Spielfreude und lässt das Publikum eigene Bahnerlebnisse wiedererkennen.

Wer quatscht denn da so ungeniert im Publikum? Spätestens als die Bahn-Beamtin (Cornelia Seidel) im Bürgergarten die Fahrkarten der Besucher kontrollierte, dämmerte dem Letzten, wer sich da untergemischt hatte: Schauspieler und Zuschauer saßen buchstäblich im selben Zug – und das Theaterstück hatte längst Fahrt aufgenommen. „Wir starten...
