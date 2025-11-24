Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dr. med. Gregor Hilger spricht bei der Gesundheitsakademie zum Thema Stimme.
Dr. med. Gregor Hilger spricht bei der Gesundheitsakademie zum Thema Stimme. Bild: Eric Fresia
Dr. med. Gregor Hilger spricht bei der Gesundheitsakademie zum Thema Stimme.
Dr. med. Gregor Hilger spricht bei der Gesundheitsakademie zum Thema Stimme. Bild: Eric Fresia
Stollberg
Wenn Worte fehlen: Chefarzt am Erzgebirgsklinikum klärt über Stimmprobleme auf
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Heiserkeit bis Stimmverlust: Dr. med. Gregor Hilger beleuchtet bei der Gesundheitsakademie in Stollberg Ursachen und Risiken. Der Mediziner spricht auch über die Behandlung – und gibt Alltagstipps.

Die Stimme ist ein sensibles Zusammenspiel aus Atmung, Muskelarbeit und Resonanz – und reagiert empfindlich auf Belastung, Stress oder Erkrankungen. Ihr widmet sich die nächste Gesundheitsakademie des Erzgebirgsklinikums.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
10.11.2025
2 min.
Neue Leitung in Oelsnitz: Erzgebirgsklinikum will ambulante Krebsversorgung stärken
Dr. Florian Mies ist neuer Chef der MVZ-Praxis in Oelsnitz.
Das Erzgebirgsklinikum setzt mit Dr. med. Florian Mies auf Kontinuität und Fortschritt. Seine Erfahrung verspricht neue Impulse für die Patientenbetreuung in der MVZ-Praxis.
Michael Urbach
26.10.2025
1 min.
Erzgebirgsklinikum: Hüfte im Fokus
In einem Vortrag ist Wissenswertes zum Thema Hüfte zu erfahren.
Hüftschmerzen können viele Ursachen haben. Dr. med. Oliver Fuchs zeigt, wann Therapien oder Operationen sinnvoll sind. Spannende Einblicke erwarten die Besucher.
Babette Philipp
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
Mehr Artikel