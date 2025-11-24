Wenn Worte fehlen: Chefarzt am Erzgebirgsklinikum klärt über Stimmprobleme auf

Stollberg
Von Heiserkeit bis Stimmverlust: Dr. med. Gregor Hilger beleuchtet bei der Gesundheitsakademie in Stollberg Ursachen und Risiken. Der Mediziner spricht auch über die Behandlung – und gibt Alltagstipps.
Die Stimme ist ein sensibles Zusammenspiel aus Atmung, Muskelarbeit und Resonanz – und reagiert empfindlich auf Belastung, Stress oder Erkrankungen. Ihr widmet sich die nächste Gesundheitsakademie des Erzgebirgsklinikums.
