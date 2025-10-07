Wichtige Straße in Zwönitz bald fast zwei Wochen gesperrt

Stollberg
In Zwönitz wird eine wichtige Straße für Bauarbeiten voll gesperrt. Los geht es schon in wenigen Tagen.
Auf Umwege müssen sich Autofahrer in Zwönitz einstellen. Eine wichtige Straße wird in Kürze voll gesperrt. Das berichtet das Landratsamt. Konkret betroffen ist die Bahnhofstraße (Staatsstraße 283). Diese ist ab 13. Oktober bis voraussichtlich zum 23. Oktober im Bereich zwischen Niederzwönitzer Straße und Von-Otto-Straße sowie...
